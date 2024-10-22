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Моника Беллуччи поделилась архивными обнаженными фото

Актриса выложила кадры, снятые для итальянской версии журнала Vogue

Актриса Моника Беллуччи поделилась в соцсети своими архивными обнаженными фотографиями.

На нескольких снимках Моника Беллуччи была запечатлена голой. Актриса стояла с небрежной укладкой, прикрыв грудь руками. На другом кадре знаменитость позировала в белой шубе, массивном колье Cartier и с черной сумкой. Фото были сделаны для итальянской версии журнала Vogue. Автором съемки выступил фотограф Паоло Роверси.

В сентябре Моника Беллуччи снялась для сентябрьского выпуска журнала Numéro. Актриса предстала перед камерой в откровенных образах. На одном из кадров артистка лежала на столе в черном кружевном топе и прозрачной юбке с завышенной талией. На других снимках знаменитость была запечатлена в боди и пальто, «голом» платье, жакете и рубашке с галстуком. Визажисты сделали Беллуччи макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — укладку.

Ранее 59-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Сан-Себастьяне.