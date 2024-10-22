Звезда ремейка «А зори здесь тихие» вспомнила, как ее ограбили в Ницце

Также звезда рассказала, что улетела в отпуск вместе с мужем и сыном, оставив двухмесячную дочь в Москве. Паспорт девочки потеряли в визовом центре, а на оформление новых документов не было времени. Малаховой тяжело далось решение о вылете: она много плакала и «не представляла, как будет отдыхать без своей малышки».