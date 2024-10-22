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Авторы «Бегущего по лезвию 2049» судятся с Илоном Маском

Продюсеры фильма подали в суд на Илона Маска из-за рекламы
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Продюсерская компания Alcon Entertainment будет судиться с предпринимателем Илоном Маском из-за нарушения авторских прав при рекламе роботакси Tesla. Об этом сообщает газета New York Times.

Американская компания, занимавшаяся продюсированием фильма «Бегущий по лезвию 2049», обвинила Маска в незаконном использовании изображений из картины для рекламы нового роботакси Tesla.

Ответчиками в иске, поданном в окружной суд Лос-Анджелеса, значатся также Tesla и компания Warner Bros. Discovery, в студии которой проходила презентация роботакси.

В Alcon отказали Маску в разрешении на использование кадров из «Бегущего по лезвию 2049». Однако, утверждают истцы, Маск использовал для рекламы графические материалы, сгенерированные искусственным интеллектом на основе изображений из фильма.

11 октября глава американской компании Tesla Илон Маск представил в США прототипы двух новых разработок компании: роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan.

Ранее режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате.