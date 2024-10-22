Режиссер Лебедев считает, что о Пичугине мог бы получиться сильный фильм

Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин — Шантарские острова — Сахалин. 9 августа они отправились обратно в первоначальную точку — на лодке катамаранного типа «Байкат» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна, после чего поиски пропавших людей не принесли результата. 14 октября лодка случайно была обнаружена в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, предположительно, от голода и обезвоживания, Михаил остался в живых. Рыболовецкое судно, случайно спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали.