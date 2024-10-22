Режиссер Лебедев считает, что о Пичугине мог бы получиться сильный фильм

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Николай Лебедев, снявший фильмы «Экипаж», «Нюрнберг» и «Легенда № 17», основанные на реальных событиях, считает, что могла бы получиться сильная и интересная картина о выжившем в Охотском море Михаиле Пичугине. Такое мнение ТАСС выразил режиссер.
«Я достаточно долго вынашиваю замыслы. И все, что я могу сказать, что эта история, она, конечно, драматическая, трагическая, человеческая, и, возможно, из нее могла бы получиться сильная, интересная картина. Но это не разговор трех минут. Вырастет что-то из этой истории или нет, я не могу сказать. Кино вынашивают годами, а то и десятилетиями», — отметил Лебедев.
Он подчеркнул, что многое зависит от того, как будет рассказана история. «Это страшная, трагическая история. И надо, конечно, думать, как это делать и какие выводы извлечь. Там, конечно, беда произошла огромная, погибли люди, это страшно», — добавил режиссер.
По его словам, технологически фильм снять возможно. «Технологически снять такой фильм, конечно, возможно. Дальше надо понять, какую историю вы собираетесь рассказать с помощью этих технологий», — сказал режиссер.
При этом он отметил, что для создания подобного сценария необходим минимум год. «Билли Уайлдер, прежде чем он стал режиссером, много работал как сценарист, работал с Любичем, и он говорил, что для того, чтобы вырастить сценарий, необходим минимум год», — заключил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, готов ли он сам стать режиссером картины, Лебедев сказал, что обдумает предложение.
О происшествии
Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин — Шантарские острова — Сахалин. 9 августа они отправились обратно в первоначальную точку — на лодке катамаранного типа «Байкат» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна, после чего поиски пропавших людей не принесли результата. 14 октября лодка случайно была обнаружена в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, предположительно, от голода и обезвоживания, Михаил остался в живых. Рыболовецкое судно, случайно спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали.
Лебедев родился в 1966 году в Кишиневе. Он окончил факультет журналистики МГУ, а после — сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Среди его режиссерских работ — картины «Змеиный источник» (1997), «Поклонник» (1999), «Звезда» (2002).