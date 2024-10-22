Бывший возлюбленный Кристины Асмус пришел на премьеру с новой девушкой

Как пишет издание, расставание с Асмус не прошло для Евдокимова без последствий. Судя по всему, именно он разорвал отношения, это привело к тому, что актриса обиделась на него и способствовала его исключению из спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В этой постановке звезде сериалов было нелегко играть страстные чувства с экс-бойфрендом.