В исторической драме «Звезда пленительного счастья», посвященной женам декабристов, Василий Ливанов сыграл императора Николая I. Примечательно, что ранее этот образ воплощал на экране его отец. О съемках в фильме Ливанов вспомнила с теплотой, так как на площадке он работал со своим близким другом Дмитрием Месхиевым. Народный артист до сих пор считает, что залог удачных съемок в особой связи между актером и оператором.