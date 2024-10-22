Уникальный тембр, природное обаяние и неоспоримый талант сделали Василия Борисовича народным любимцем. В фильмографии 89-летнего артиста около 100 проектов, в которых он выступил в разных качествах. Его голосом говорят Карлсон и крокодил Гена, а Шерлока Холмса в исполнении Ливанова оценила сама английская королева.
Творческая судьба Василия Ливанова была предопределена: его отец Борис Ливанов был народным артистом СССР, в их дом были вхожи Борис Пастернак, Петр Кончаловский и другие представители интеллигенции. После окончания школы в 1954 году Василий Борисович поступил в Щукинское театральное училище, а затем получил образование на Высших режиссерских курсах при Госкино.
Вспоминаем лучшие роли Василия Ливанова и мультипликационных персонажей, которым он подарил свой голос.
1. «Неотправленное письмо» (1959)
Роль геолога Андрея в фильме «Неотправленное письмо» стала для Василия Ливанова дебютной. Игру начинающего артиста оценили как зрители, так и деятели кино, так что предложения о работе буквально посыпались на него. И Ливанову даже пришлось прервать свою деятельность в театре.
Кстати, именно на съемках драмы Ливанов обзавелся фирменной хрипотцой. Режиссер Михаил Калатозов решил, что актеры будут озвучивать фильм прямо на улице в 40-градусный мороз. Пытаясь перекричать порывы ветра, Василий Борисович сорвал голос.
2. «Слепой музыкант» (1960)
В экранизации одноименной повести Владимира Короленко Ливанову досталась роль слепого от рождения мальчика Петра, жизнь которого меняется после того, как его пальцы нащупывают клавиши фортепиано. В фильме «Слепой музыкант» Василий Борисович сыграл вместе со своим знаменитым отцом. Сначала на роль, причем без проб, утвердили Ливанова-младшего, а затем уже старшего.
По словам актера, люди с инвалидностью по зрению поверить не могли в то, что главного персонажа изобразил человек, у которого таких проблем со здоровьем нет, — настолько точно Василий Ливанов передал все эмоции.
3. «Мне было девятнадцать» (1967)
На съемках военной ленты «Мне было девятнадцать» Ливанову довелось поработать с немецкими режиссером Конрадом Вольфом, который в молодости служил в рядах Красной армии. В картине, сценарий которой основан на личном дневнике Вольфа, Василию Борисовичу досталась роль военного переводчика Вадима Геймана. Драму впоследствии включили в список 100 важнейших картин немецкого кино.
4. «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970)
5. «Крокодил Гена» (1969)
Доброго и дружелюбного крокодила Гену тоже озвучил Ливанов. Впервые актер поучаствовал в дубляже мультфильма в 1969 году. Затем свет увидели еще три серии с участием легендарного персонажа: «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу».
6. «Звезда пленительного счастья» (1975)
В исторической драме «Звезда пленительного счастья», посвященной женам декабристов, Василий Ливанов сыграл императора Николая I. Примечательно, что ранее этот образ воплощал на экране его отец. О съемках в фильме Ливанов вспомнила с теплотой, так как на площадке он работал со своим близким другом Дмитрием Месхиевым. Народный артист до сих пор считает, что залог удачных съемок в особой связи между актером и оператором.
7. «38 попугаев» (1976)
Цикл мультипликационных фильмов «38 попугаев» имел большой успех у советского зрителя. Многие сразу узнали голос Удава — за него тоже говорит Василий Ливанов. Стоит отметить, что фразы из этого мультхита стали крылатыми, например: «У меня есть мысль, я ее думаю».
8. «Котенок по имени Гав» (1976)
В 1976-м Ливанов озвучил и черного кота из анимационного цикла «Котенок по имени Гав». По сюжету мудрый и опытный персонаж часто приходит на помощь своему младшему товарищу и дает ему советы. В этом проекте Василий Борисович проработал до 1982 года.
9. «Ярославна, королева Франции» (1979)
Съемки в приключенческом фильме «Ярославна, королева Франции» оказались для Василия Ливанова знаковыми. Режиссером картины был Игорь Масленников, который впоследствии занялся экранизацией произведений Артура Конана Дойла про Шерлока Холмса и пригласил Василия Борисовича на главную роль. В ленте, в основу которой лег исторический сюжет, Ливанов сыграл храброго рыцаря Бенедиктуса, который служит королю Генриху, будущему мужу русской княжны.
10. «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» (1979-1986)
На роль отечественного Шерлока Холмса пробовались Олег Янковский, Сергей Юрский и Александр Кайдановский, но она будто изначально была написана для Василия Ливанова. По словам актера, на его кандидатуре настоял и оператор Юрий Векслер, который грозился уйти из картины, если эксцентричного детектива сыграет другой человек.
В итоге Василий Борисович был утвержден без проб, а Шерлок Холмс в его исполнении был высоко оценен не только отечественным зрителем и критиками. За попадание в образ по указу английской королевы Елизаветы II Ливанову вручили Орден Британской империи — одну из главных наград за заслуги в самых различных областях.
По мнению народного артиста, фильм во многом удался благодаря их тандему с Виталием Соломиным, сыгравшим доктора Ватсона. Василий Борисович считает, что в других экранизациях этот дуэт лишь обслуживал сюжет, тогда как отечественные Холмс и Ватсон продемонстрировали сплоченность и дружбу.
11. «Мастер и Маргарита» (2005)
В экранизации великого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Василий Ливанов исполнил небольшую, но яркую роль профессора Стравинского, врача психиатрической клиники. Существует миф, что актеров, участвовавших в съемках проектов на основе сюжета культового произведения рано или поздно настигает определенное проклятие. Примеров тому много, и туда же можно отнести удары судьбы, которые посыпались на Ливанова в нулевые.
Так, в 2009-м сын актера Борис стал виновником гибели человека. За преступление Ливанов-младший получил девять лет тюрьмы. В 2014 году его освободили досрочно. Известно, что с тех пор представитель династии пишет книги. В 2019-м Борис Ливанов снялся в документальном фильме «Медный всадник России», сыграв Потемкина.