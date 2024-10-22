Джаред Лето принял подарок от россиянок

На видео, сделанном во время концерта Лето в Астане, можно наблюдать, как певец заметил яркий плакат от российских поклонниц и в микрофон поинтересовался, предназначен ли подарок для него. После подтверждения из зала он попросил передать шляпу. Фанаты начали передавать расписанный головной убор, пока он не оказался у Лето.