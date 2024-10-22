Стали известны подробности работы над новыми «Мстителями»

Режиссеры Энтони и Джо Русси, известные по экранизациям комиксов Marvel, назвали дату выхода новых «Мстителей». Об этом сообщает портал Collider.
По словам постановщиков, которые работали ранее над успешными картинами про супергероев, новую часть придется ждать больше года. Они признались, что съемки «Мстителей» предварительно запланированы на весну.
Известно, что звездами следующей части приключений защитников вселенной станут Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа, а также новый состав Фантастической четверки.
Ранее стало известно, что в фильме появится звезда «Железного человека» Роберт Дауни-мл., но уже в совершенно новой роли.