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У Харви Вайнштейна обнаружили рак

NBC News: врачи диагностировали рак костного мозга у кинопродюсера
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

У американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок за сексуальные преступления, диагностировали хронический миелоидный лейкоз — разновидность рака костного мозга. Об этом сообщает телеканал NBC News.

72-летний продюсер проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. «Из уважения к частной жизни мистера Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», — заявил адвокат голливудского шоумена.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн появился в суде через десять дней после операции на сердце. Против него были выдвинуты новые обвинения в сексуальном насилии над женщиной в отеле на Манхэттене в 2006 году. Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению.