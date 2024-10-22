У Харви Вайнштейна обнаружили рак

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн появился в суде через десять дней после операции на сердце. Против него были выдвинуты новые обвинения в сексуальном насилии над женщиной в отеле на Манхэттене в 2006 году. Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению.