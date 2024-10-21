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В колонии прокомментировали жалобы на ухудшение здоровья Ефремова

ОНК Белгородской области не получала жалоб от актера
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Жалобы на ухудшение здоровья актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, в региональную Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) не поступали. Об этом ТАСС заявил председатель ОНК Александр Гуров.

По его словам, у Ефремова в колонии все нормально. Гуров предположил, что «кто-то начинает поднимать панику».

17 октября появилась информация, что актер с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Сообщалось, что артисту требуется ежедневный осмотр врача, поскольку есть риск появления дыхательной недостаточности, а также развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца.

О том, что состояние Ефремова действительно ухудшилось, рассказал и адвокат Юрий Падалко. При этом в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Белгородской области сообщили, что состояние здоровья артиста «удовлетворительное».

Ранее адвокат Ефремова оценил шансы выхода актера из колонии к Новому году.