В колонии прокомментировали жалобы на ухудшение здоровья Ефремова

17 октября появилась информация, что актер с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Сообщалось, что артисту требуется ежедневный осмотр врача, поскольку есть риск появления дыхательной недостаточности, а также развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца.