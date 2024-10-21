Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в купальнике

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис показала новые откровенные фото. Снимками она поделилась на своей странице в соцсети.
36-летняя певица и актриса разместила серию снимков, на которых предстала в черном раздельном купальнике, демонстрируя подтянутое и стройное тело. Так, звезда надела топ-бандо и плавки с высокой посадкой, а в качестве аксессуаров выбрала широкополую соломенную шляпу. При этом она собрала волосы и надела золотую цепочку с кулоном.
Ранее Румер Уиллис сфотографировалась полностью обнаженной.