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Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в купальнике

Румер Уиллис показала фото в откровенном образе

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис показала новые откровенные фото. Снимками она поделилась на своей странице в соцсети.

36-летняя певица и актриса разместила серию снимков, на которых предстала в черном раздельном купальнике, демонстрируя подтянутое и стройное тело. Так, звезда надела топ-бандо и плавки с высокой посадкой, а в качестве аксессуаров выбрала широкополую соломенную шляпу. При этом она собрала волосы и надела золотую цепочку с кулоном.

Ранее Румер Уиллис сфотографировалась полностью обнаженной.