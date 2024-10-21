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Звезда «Очень странных дел» вышла в свет в откровенном наряде

Актриса Милли Бобби Браун пришла на Comic Con в комбинезоне с микрошортами

Британская актриса Милли Бобби Браун вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 20-летнюю звезду сериала «Очень странные дела» на фестивале Comic Con в Нью-Йорке, США. Она посетила мероприятие в облегающем блестящем комбинезоне с микрошортами серого цвета. Кроме того, знаменитость надела прозрачные колготки и черные туфли на каблуках, а также зачесала распущенные волосы назад и сделала макияж с акцентом на глазах.

Компанию девушке составил партнер по фильму «Электрический штат» Крис Пратт, с которым они вместе приняли участие в панельной дискуссии.