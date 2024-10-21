Николас Кейдж вышел в свет с женой младше него на 31 год

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в 2019 году во время съемок актера в Токио. Предложение своей невесте голливудский актер сделал в разгар пандемии коронавируса по FaceTime. В феврале 2021 года влюбленные поженились. Звезды не стали устраивать пышное торжество, а провели «очень маленькую церемонию в отеле Wynn в Лас-Вегасе». Спустя год у Николаса Кейджа и Рико Шибаты родилась дочь. Они назвали ее Августа Франческа Коппола Кейдж.