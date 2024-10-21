Экс-супруга Бена Аффлека готовится к свадьбе с возлюбленным

«На этот раз она хочет большую свадьбу в месте мечты, и Джон полностью за. Он хочет сделать для нее то, что Бен никогда не делал, поэтому он поощряет ее желание выложиться по полной. У него много денег, и он хочет ее баловать», — поделился информатор.