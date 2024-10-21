Экс-супруга Бена Аффлека готовится к свадьбе с возлюбленным

Экс-супруга Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, планирует свадьбу с возлюбленным Джоном Миллером в Париже. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что во время недавней поездки в Париж Дженнифер Гарнер искала «идеальное свадебное платье» и смотрела места для проведения торжества. По словам источника, актриса и ее возлюбленный обожают этот город и хотели бы сыграть свадьбу там следующей весной.
«На этот раз она хочет большую свадьбу в месте мечты, и Джон полностью за. Он хочет сделать для нее то, что Бен никогда не делал, поэтому он поощряет ее желание выложиться по полной. У него много денег, и он хочет ее баловать», — поделился информатор.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. У знаменитостей есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.
В июле 2023 года издание Life&Style сообщило, что Дженнифер Гарнер и ее возлюбленный Джон Миллер помолвлены. Отмечалось, что влюбленные знакомы более пяти лет.
Ранее стало известно, что Гарнер отпустила шутку об Аффлеке в «Дэдпуле и Росомахе»