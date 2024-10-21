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Оксана Акиньшина показала стройную фигуру в купальнике на пляже

Актриса отдыхает на Мальдивах
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Оксана Акиньшина в своих соцсетях опубликовала фото с отдыха, который проводит на Мальдивах. На кадрах 37-летняя актриса запечатлена на берегу океана в раздельном черном купальнике с завязками.

Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру звезды сериала «Контейнер». Актриса также распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В отпуск Акиньшина отправилась с детьми – 11-летним сыном Константином и семилетней дочерью Эмми. Наследники актрисы родились в ее браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. Звезды прожили вместе шесть лет и в 2018 году расстались.

Сейчас актриса состоит в отношениях с коллегой Данилой Козловским, с которым познакомилась на съемках фильма «Чернобыль». В сентябре этого года после того, как Акиньшина снялась в облегающем платье, которое подчеркнуло изменившиеся формы ее фигуры, появились слухи, что пара ожидает ребенка.

Напомним, у Оксаны Акиньшиной также есть 15-летний сын Филипп, рожденный в ее первом браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. Парень проживает в Санкт-Петербурге с родителями актрисы.