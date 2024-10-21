Оксана Акиньшина показала стройную фигуру в купальнике на пляже

Сейчас актриса состоит в отношениях с коллегой Данилой Козловским, с которым познакомилась на съемках фильма «Чернобыль». В сентябре этого года после того, как Акиньшина снялась в облегающем платье, которое подчеркнуло изменившиеся формы ее фигуры, появились слухи, что пара ожидает ребенка.