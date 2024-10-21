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Милош Бикович показал редкое фото с сыном в честь Дня отца

Актер признался, что впервые отмечает этот праздник в статусе папы
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Милош Бикович в личном блоге показал редкое фото со своим сыном. На кадре 36-летний актер запечатлен лежащим у бассейна. Звезда «Холопа» поднял ребенка над собой, спрятав его лицо от камеры.

Бикович опубликовал снимок в честь Дня отца, который в России отмечается в третье воскресенье октября. Актер признался, что впервые встречает этот праздник в таком статусе.

«Сегодня в России отмечают День отца. (Тот, что внизу на картинке, является отцом того, что выше)», — написал звезда фильма «Вызов»

Напомним, Милош Бикович несколько лет счастлив в отношениях с 26-летней Иваной Малич, которая работает в юридической сфере. В начале этого года у пары родился сын, которого они, по слухам, назвали Василием. Пара пока не показывает лицо малыша поклонникам.

Накануне Бикович рассказал о трудностях семейной жизни. Актер признался, что не может долго время находиться вдали от возлюбленной и сына, поэтому часто берет их с собой на съемки в другие города.

«Где живем? Живем в Белграде, Черногории, Москве. Даже когда я ездил в Тулу, я с собой брал сына. Тяжело. Он все еще просыпается ночью, но это того стоит», — рассказывал актер в программе «Кино в деталях».