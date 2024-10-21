Звезда «Папиных дочек» показала редкие фото с мужем

Дарья Мельникова в личном блоге опубликовала редкие фото со своим мужем, актером Романом Набатовым. На одном из снимков мужчина пытался поцеловать звезду «Папиных дочек» в щечку.
«Когда вылез из-под одеяла, но не вылез», — иронично подписала снимки Мельникова.
Она надела домашний теплый костюм, состоящий из розовых худи и штанов. Ее супруг выбор похожий костюм серого цвета.
Напомним, в этом году Дарья Мельникова сообщила, что во второй раз вышла замуж и родила третьего ребенка. Ее супругом стал Роман Набатов.
«Мы решили быть вместе до седых волос. Рома поседел на первом году семейной жизни», — шутила о своем новом браке звезда в апреле этого года.
Ранее актриса была замужем за актером Артуром Смольяниновым (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; включен в список террористов и экстремистов).
В этом браке у нее родились два сына — Артур и Марк. В 2021 году Мельникова сообщила, что развелась со Смольяниновым.