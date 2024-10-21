Звезда «Мажора» пожаловалась, что осталась без работы после ухода из сериала

Карина Разумовская рассказала, что после ухода из сериала «Мажор» она осталась без работы. По признанию актрисы, ей продолжают предлагать роли в мелодрамах. Однако она больше не соглашается работать в таких проектах.
«Когда мне опять начали присылать какие-то мелодрамы, я поняла, что нет, все, стоп. Лучше я посижу без работы, но не буду сниматься вот в этом. Сейчас, например, у меня как раз такая история случилась. Я отказалась от того проекта, где поняла, что мне не будет комфортно, согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы», — рассказала актриса в программе «Кино в деталях».
В беседе с ведущим Федором Бондарчуком Разумовская призналась, что долгое время ждала какой-то характерной роли, а ей, «девочке с глупыми глазами», предлагали играть одиноких женщин и матерей. По мнению кинозвезды, все изменилось благодаря роли Виктории Родионовой.
Однако зрители ассоциировали актрису лишь с ее героиней. Это стало одной из причин ухода из «Мажора». Разумовская рассказала, что после своего решения стала получать гневные письма от поклонников, которые не могли смириться с тем, что больше не увидят ее в сериале.
«Моя героиня сдержанная, все эмоции внутри. Люди даже стали думать, что и Карина Разумовская такая же. Это раздражало, скажу честно. Нет, я совершенно не Виктория Сергеевна! Самое смешное, что некоторые додумались до того, что я еще и полицейский! Нередко на полном серьезе задают вопрос: как вы совмещаете работу в полиции и в театре, кино? Значит, люди верят в существование моего персонажа», — говорила актриса.
В четвертом сезоне Виктория Родионова появляется лишь несколько раз — она становится видением главного героя Ильи Соколовского (Павел Прилучный). По сюжету, в третьем сезоне проекта во время перестрелки героиня погибает.
Напомним, премьера первого сезона сериала «Мажор» состоялась в декабре 2014 года, а последний, четвертый сезон вышел в 2022-м.