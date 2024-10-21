Звезда «Мажора» пожаловалась, что осталась без работы после ухода из сериала

«Когда мне опять начали присылать какие-то мелодрамы, я поняла, что нет, все, стоп. Лучше я посижу без работы, но не буду сниматься вот в этом. Сейчас, например, у меня как раз такая история случилась. Я отказалась от того проекта, где поняла, что мне не будет комфортно, согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы», — рассказала актриса в программе «Кино в деталях».