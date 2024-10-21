Дженнифер Лоуренс впервые появилась на публике после новости о беременности

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс впервые появилась на публике после новости о второй беременности. Блог со сплетнями о звездах DeuxMoi опубликовал фото в соцсети.
20 октября Дженнифер Лоуренс засняли вместе с ее мужем Куком Марони в Лос-Анджелесе. Папарацци подловили актрису и искусствоведа, когда те направлялись на обед. Артистка продемонстрировала округлившийся живот в желтой рубашке и мешковатых черных брюках. Кук Марони появился на публике в белой футболке и темных брюках. На одном из кадров влюбленные целовались.
Накануне британский журнал Vogue сообщил, что Дженнифер Лоуренс во второй раз станет мамой. Журналисты обратили внимание, что знаменитость 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.
Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. Знаменитость не выкладывает фото с ребенком и почти не рассказывает о личной жизни.