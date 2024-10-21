Дженнифер Лоуренс впервые появилась на публике после новости о беременности

20 октября Дженнифер Лоуренс засняли вместе с ее мужем Куком Марони в Лос-Анджелесе. Папарацци подловили актрису и искусствоведа, когда те направлялись на обед. Артистка продемонстрировала округлившийся живот в желтой рубашке и мешковатых черных брюках. Кук Марони появился на публике в белой футболке и темных брюках. На одном из кадров влюбленные целовались.