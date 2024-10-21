Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кавказской пленницы!» показала, как выглядела в юности

Актриса Анастасия Задорожная опубликовала свое юношеское фото
Анастасия Задорожная, фото: соцсети
Анастасия Задорожная, фото: соцсети

Звезда фильма «Кавказская пленница!» Анастасия Задорожная показала, как выглядела в юности. Актриса опубликовала в личном блоге фото, снятое в школьные годы.

«Привет, Настя из 10 класса Б. Школы № 1905. Как много связано и берет свое начало с этой фотосессии. Как классно все это вспоминать», — отметила артистка.

Задорожная с детства занималась музыкой. В 1996 году она стала солисткой группы «Непоседы», а в 2007-м выпустила альбом «До 17 и старше…». В 2001 году артистка дебютировала в кино в сериале «Простые истины». А наибольшую известность она получила в 2005 году, когда сыграла в проекте «Клуб».

В 2020 году актриса вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду, где по-прежнему живут. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года Задорожная рассекретила свою беременность.

В августе Задорожная сообщила о рождении дочери Александры.