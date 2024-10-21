Звезда «Кавказской пленницы!» показала, как выглядела в юности

Звезда фильма «Кавказская пленница!» Анастасия Задорожная показала, как выглядела в юности. Актриса опубликовала в личном блоге фото, снятое в школьные годы.
«Привет, Настя из 10 класса Б. Школы № 1905. Как много связано и берет свое начало с этой фотосессии. Как классно все это вспоминать», — отметила артистка.
Задорожная с детства занималась музыкой. В 1996 году она стала солисткой группы «Непоседы», а в 2007-м выпустила альбом «До 17 и старше…». В 2001 году артистка дебютировала в кино в сериале «Простые истины». А наибольшую известность она получила в 2005 году, когда сыграла в проекте «Клуб».
В 2020 году актриса вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду, где по-прежнему живут. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года Задорожная рассекретила свою беременность.
В августе Задорожная сообщила о рождении дочери Александры.