Дженнифер Лопез разозлилась из-за поведения Аффлека после развода

Певица Дженнифер Лопез разозлилась из-за поведения актера Бена Аффлека после развода. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
Инсайдер из окружения звезд рассказал, что после расставания с Лопез Бен Аффлек стал тщательнее следить за своим внешним видом. По словам источника, актер красит волосы, ходит на маникюр и педикюр, делает эпиляцию воском и не только.
«Он делает наращивание волос и ходит к дерматологу на процедуру по уходу за кожей, чтобы повернуть время вспять. Даже его питание стало чище. Он исключил из своего рациона массу всякой всячины», — сообщил информатор.
Инсайдер утверждает, что такое поведение сильно раздражает Дженнифер Лопез, потому что во время брака с актером она просила его ходить на процедуры, а он отказывался.
20 августа появилась информация, что 55-летняя Дженнифер Лопез подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопез сделала операцию после развода с Беном Аффлеком.