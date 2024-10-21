Жена Эрнста показала фигуру в крошечном бикини

Жена Константина Эрнста, Софья, продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась видео в соцсети.
36-летняя Софья Эрнст была запечатлена в крошечном бикини и очках для плавания. Актрису засняли во время прыжка в воду.
«Очень занята», — подписала ролик звезда.
В августе Софья Эрнст посетила выставку «Россия. Горизонты 2024» в Западном крыле здания Государственной Третьяковской галереи «Новая Третьяковка». Она вышла на публику в черном платье с глубоким декольте, открытыми руками и спиной. Ей уложили волосы назад и сделали вечерний макияж.
В сентябре артистка поделилась фото в необычном образе. Она позировала в темно-зеленом макси-платье, украшенном блестками, с объемной юбкой и рукавами средней длины. Софья добавила к наряду серьги, колье, нить жемчуга, браслет и кольца. Звезда также надела парик с седыми волосами и сделала естественный макияж.
Софья Заика (в девичестве. — прим ред.) официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.
Ранее Софья Эрнст снялась в новой фотосессии в древнерусском стиле.