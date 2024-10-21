Актер Юрий Оборотов стал жертвой мошенников

Оборотов также сталкивался с мошенниками в 2022 году. Тогда злоумышленники убедили актера положить 7 миллионов рублей на «специальный инвестиционный счет» под предлогом, что тот сможет получать хорошие дивиденды. Через месяц «бизнес» прогорел. Артист обратился к юристам за 100 тысяч рублей, но те ничего не сделали. Они согласились вернуть Оборотову 5 тысяч рублей.