Фильм о Сергее Жукове удержался на вершине российского проката

Во главе кинопроката в РФ и СНГ в прошедшие выходные снова оказался фильм «Руки Вверх!» (собравший 186,5 млн руб.) о провинциальном музыканте-самоучке, который стал лидером одноименной группы. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 17-20 октября.