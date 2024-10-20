Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось новое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

Актера заметили на публике
Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Тяжелобольного актера Брюса Уиллиса заметили на публике. Об этом сообщает издание Page Six.

69-летнего Уиллиса подловили папарацци 19 октября на улицах в Лос-Анджелесе. Актер катался по городу вместе со своим охранником. Артист сидел в автомобиле в полосатой рубашке-поло с синим воротником и черной кепке.

В феврале прошлого года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

Недавно издание RadarOnline со ссылкой на источники писало, что Брюс Уиллис начал испытывать трудности с передвижением. По словам информатора, актер с трудом может ходить и редко выбирается на улицу.

В начале октября дочь Уиллиса Таллула показала редкие фото с артистом из семейного архива. На одном из кадров они позировали на кухне. Голливудский актер целовал свою дочь в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом. Таллула призналась в любви своему отцу под фото. При этом девушка решила не уточнять, когда именно были сделаны снимки.