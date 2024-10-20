Адвокат Ефремова оценил шансы выхода актера из колонии к Новому году

Актер Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.
Падалко заявил, что у Ефремова практически нулевые шансы выйти из колонии по УДО до конца года. Он объяснил, что представители артиста пока не подавали соответствующих прошений. На данный момент справки готовятся и собираются. Адвокат уточнил, что подобный процесс занимает много времени.
Как отмечает издание, администрация белгородской ИК-4 не горит желанием отпускать Ефремова из-за нарушений режима. У него было три замечания по внешнему виду и распорядку. Mash добавил, что сотрудники колонии не видят серьезного ухудшения здоровья у актера.
20 октября Telegram-канал SHOT заявил, что серьезное обострение болезни Ефремова может ускорить его выход из колонии по УДО. Сообщалось, что актера также могут отправить в государственную клинику из-за необходимости в КТ. Врачи оценивают состояние артиста как удовлетворительное.
17 октября 2022 года SHOT сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Эту информацию подтверждал адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он не стал делиться подробностями состояния здоровья своего подзащитного, поскольку «это было бы не совсем этично».