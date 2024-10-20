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61-летняя Деми Мур появилась на публике в сияющем платье с декольте и разрезом

Актриса Деми Мур снялась в блестящем платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Деми Мур вышла на публику в сияющем платье с декольте и разрезом. 

61-летняя Деми Мур пришла на светское мероприятие Academy Museum Gala, которое прошло 19 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на красной дорожке в фиолетовом платье с глубоким декольте и разрезом, которое было украшено пайетками. Наряд дополнили массивные серьги, браслет и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

Среди гостей мероприятия также были Маргарет Куэлли, Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, Николь Кидман, Селена Гомес, Ариана Гранде, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кайя Гербер, Ума Турман, Сара Полсон и другие знаменитости.

У Деми Мур есть трое детей от Брюса Уиллиса — дочери Румер, Скаут и Таллула. Актеры расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе — Мур помогает новой супруге Брюса Уиллиса ухаживать за борющимся с лобно-височной деменцией мужем.

Недавно Таллула показала редкие фото с артистом из семейного архива. На одном из кадров они позировали на кухне. Голливудский актер целовал свою дочь в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом.