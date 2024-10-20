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Михаил Ефремов может отпраздновать Новый год с семьей

SHOT: обострение болезни Ефремова может ускорить его выход из колонии
Михаил Ефремов в тюремной библиотеке
Михаил Ефремов в тюремной библиотеке

Актер Михаил Ефремов может отметить Новый год с семьей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, серьезное обострение болезни Ефремова может ускорить его выход из колонии по УДО. Артиста лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Проблем с медикаментами в медчасти, как отмечает SHOT, нет.

Издание уточняет, что Ефремову передают лекарства по предварительному согласованию с врачом. Актера также могут отправить в государственную клинику из-за необходимости в КТ. Врачи оценивают состояние артиста как удовлетворенное. По данным SHOT, актер жалуется на проблемы с дыханием и трудности речи.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

17 октября 2022 года SHOT сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Эту информацию подтверждал адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он не стал делиться подробностями состояния здоровья своего подзащитного, поскольку «это было бы не совсем этично».