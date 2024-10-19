Анджелину Джоли засняли с рэпером Akala на фоне слухов о романе

Актрису Анджелину Джоли заметили с рэпером Akala после премьеры на 68-м Лондонском кинофестивале. Об этом сообщает Daily Mail.
Джоли появилась с предполагаемым возлюбленным в total black образе, состоящем из черного брючного костюма и жилета с глубоким декольте. Рэпер позировал в синем костюме и шарфе.
В августе Анджелину Джоли засняли с предполагаемым бойфрендом — 40-летним британским рэпером Akala на Венецианском кинофестивале. Однако пара никак не комментировала совместный выход. Журналистам удалось выяснить, какие отношения связывают пару.
«Они разделяют одну и ту же страсть, когда дело касается социальных и гуманитарных проблем. За эти годы они сделали несколько совместных проектов, посвященных глобальным проблемам. Джоли очень хорошо отзывается о нем», — рассказал инсайдер.
У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.