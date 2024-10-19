Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Съемки сериала о Пушкине и его дуэли намерены начать в 2025 году

Проект из 12 серии планируют снять по сценарию Арифа Алиева
Памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину
Памятник русскому поэту Александру Сергеевичу ПушкинуИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Киностудия «Рок» в 2025 году приступит к съемкам сериала о позднем периоде жизни Александра Пушкина и последней дуэли поэта. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель студии, кинорежиссер Алексей Учитель.

«В следующем году мы затеваем огромный сериал о Пушкине. Это, скорее, такое расследование, почему эта дуэль случилась», — отметил Учитель в беседе с ТАСС на международном кинофестивале «Послание к человеку».

Проект планируется снять по сценарию Арифа Алиева. По словам Учителя, «это очень интересный, своеобразный, но очень точный взгляд на позднего Пушкина и что с ним происходило». «Не всё мы знаем, поэтому это безумно интересно», — сказал он. Проект будет насчитывать 12 серий.

Говоря о других проектах студии «Рок», Учитель сообщил, что в настоящее время заканчивается монтаж нового фильма режиссера Стаси Венковой «Семейное счастье» по одноименному роману Льва Толстого. Кроме того, поздней осенью, как ожидается, в Мурманске начнутся съемки дебютного фильма его ученика Тимофея Анисимова под названием «О рыбах». «Так что у нас продолжается дебютная программа», — подытожил собеседник агентства.

Фестиваль «Послание к человеку» проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 27 октября. В программе 2024 года — 77 конкурсных картин и более 130 фильмов спецпрограмм. Киносмотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Санкт-Петербурга.