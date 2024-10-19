Съемки сериала о Пушкине и его дуэли намерены начать в 2025 году

Проект планируется снять по сценарию Арифа Алиева. По словам Учителя, «это очень интересный, своеобразный, но очень точный взгляд на позднего Пушкина и что с ним происходило». «Не всё мы знаем, поэтому это безумно интересно», — сказал он. Проект будет насчитывать 12 серий.