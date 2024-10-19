Режиссер «Дюны» расстроил фанатов новостями о третьей части фильма

«Если честно, я думал, что после второй части сделаю перерыв, уеду куда-нибудь в лес, чтобы восстановиться. Но лес меня не вдохновил, так что я возвращаюсь за камеру раньше, чем рассчитывал. Пока это все, что могу сказать», — поделился постановщик.