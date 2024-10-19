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История Эми Уайнхаус стала вдохновением для хоррора «Улыбка 2»

Об этом рассказал режиссер фильма ужасов
Улыбка 2
Улыбка 2

Американский режиссер Паркер Финн рассказал, что трагическая судьба соул-певицы Эми Уайнхаус вдохновила его на сиквел фильма ужасов «Улыбка» — «Улыбка 2». Премьера ленты состоялась 18 октября.

По сюжету картины поп-звезда Скай Райли пытается справиться с зависимостью, смертью любимого человека и галлюцинациями. В разговоре с Entertainment Weekly Финн признался, что изучал биографии членов «Клуба 27», среди которых есть Уайнхаус. Намек на это — в возрасте главной героини, которой тоже 27.

Также кинематографист использовал истории Уитни Хьюстон и Бритни Спирс. «Я просто хотел взять их, собрать воедино и отфильтровать в уникальном персонаже», — поделился Паркер.

Эми умерла в 2011 году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. Скандальная артистка долгое время боролась с пагубными привычками.

Недавно рокер YUNGBLUD упомянул, что на его предстоящий альбом повлияла Уайнхаус.