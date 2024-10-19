Аль Пачино вспомнил, как потерял $50 млн из-за бухгалтера-мошенника

В итоге, добавил Аль Пачино, его тогдашнего бухгалтера осудили на семь с половиной лет за мошенничество. При этом актер не стал скрывать, что и сам жил не по средствам — он платил ландшафтному дизайнеру $400 тыс. ежегодно за работу в доме, где не жил.