Брэдли Купера раскритиковали из-за наряда дочери на прогулке

На размещенных кадрах 49-летний артист предстал в синих брюках, черной футболке, полосатом кардигане и укороченном пальто. При этом на нем были черные кроссовки и солнцезащитные очки. Его дочь от российской модели Ирины Шейк Лея, в свою очередь, запечатлена в белой футболке, объемной серой куртке, шапке и уггах.