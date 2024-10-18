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Брэдли Купера раскритиковали из-за наряда дочери на прогулке

Пользователи заподозрили, что Лея носит куртку отца

Пользователи сети обругали американского актера Брэдли Купера из-за наряда семилетней дочери Леи на прогулке. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

На размещенных кадрах 49-летний артист предстал в синих брюках, черной футболке, полосатом кардигане и укороченном пальто. При этом на нем были черные кроссовки и солнцезащитные очки. Его дочь от российской модели Ирины Шейк Лея, в свою очередь, запечатлена в белой футболке, объемной серой куртке, шапке и уггах.

Читатели портала удивились внешнему виду девочки в комментариях под материалом. «Кажется, она носит куртку отца», «Она теряется в этом мире из-за своего папаши», «Перестаньте фотографировать этого милого ребенка в таком свете — это жутко», «Куда смотрит Ирина?», «Странная у них погода», — высказывались они.

Ранее Брэдли Купера сняли на отдыхе с Джиджи Хадид.