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Популярную актрису заподозрили в приеме «Оземпика» после выхода в свет в кожаном корсете

Пользователи сети оценили внешний вид Мелиссы МакКарти

Пользователи сети заподозрили популярную американскую актрису Мелиссу МакКарти в приеме препарата «Оземпик» после выхода в свет в необычном наряде. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Мелисса МакКарти
Мелисса МакКартиИсточник: Legion-Media.ru

54-летняя звезда фильма «Поймай толстуху, если сможешь» пришла на шоу Live with Kelly and Mark Tuesday в костюме, состоящем из макси-юбки и кожаного корсета. При этом она надела оранжевую водолазку, оформленную изображением змеи, и меховую накидку.

Читатели портала, в свою очередь, оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «Она выглядит великолепно. Это лекарство предназначено для таких, как она», «Она смотрится потрясающе и по-прежнему похожа на себя», «Никто больше не может похудеть без “Оземпика”», «Она сильно похудела по сравнению с тем, что было десять лет назад», «Похоже, она приобрела лишний вес, а не потеряла», — писали они.

Ранее плюс-сайз-звезду «Эйфории» заподозрили в употреблении «Оземпика».