Популярную актрису заподозрили в приеме «Оземпика» после выхода в свет в кожаном корсете

Читатели портала, в свою очередь, оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «Она выглядит великолепно. Это лекарство предназначено для таких, как она», «Она смотрится потрясающе и по-прежнему похожа на себя», «Никто больше не может похудеть без “Оземпика”», «Она сильно похудела по сравнению с тем, что было десять лет назад», «Похоже, она приобрела лишний вес, а не потеряла», — писали они.