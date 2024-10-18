Путин заявил о заинтересованности продвигать индийское кино в РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 18 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в продвижении индийского кино на своем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выразив готовность обсудить этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендой Моди на саммите БРИКС
«Если такая заинтересованность у индийских наших друзей есть, то мы без всяких сомнений найдем общий язык для продвижения продукции кинематографистов Индии на российском рынке. И могу сказать, что на рынке в широком смысле этого слова этот продукт востребован, во всяком случае в России. И это, наряду с фармацевтикой индийской, думаю, что будет хорошим бизнесом. Готов буду поговорить с нашим другом, с премьер-министром Индии, когда он приедет в Казань, если он поднимет вопрос», — сказал президент на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
«Но мы уверены, что мы договоримся, 100%. Здесь я вообще не вижу никаких сложностей», — добавил глава государства. По его словам, в России индийское кино пользуется «такой популярностью, как нигде, ни в какой другой стране БРИКС».
При этом Путин отметил, что продукты кинематографии, как и любые другие, должны быть отрегулированы соответствующим образом как часть рынка.
В апреле стало известно, что индийский киноконцерн снимет фильм в Москве.