Путин заявил о заинтересованности продвигать индийское кино в РФ

«Если такая заинтересованность у индийских наших друзей есть, то мы без всяких сомнений найдем общий язык для продвижения продукции кинематографистов Индии на российском рынке. И могу сказать, что на рынке в широком смысле этого слова этот продукт востребован, во всяком случае в России. И это, наряду с фармацевтикой индийской, думаю, что будет хорошим бизнесом. Готов буду поговорить с нашим другом, с премьер-министром Индии, когда он приедет в Казань, если он поднимет вопрос», — сказал президент на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.