Том Холланд прокомментировал сценарий нового «Человека-паука»

«Одна из вещей заключается в том, что в Marvel ваш фильм — это маленькая шестеренка в большой машине, — высказался Холланд о разработке «Человека-паука 4». — Эта машина должна продолжать работать. Вы должны убедиться, что можете вписаться в этот график в нужное время, чтобы принести пользу общему делу. Это одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся. Время, за которое нам нужно успеть это сделать, — трудная задача, но определенно достижимая людьми, которые работают над проектом сейчас».