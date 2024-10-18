Том Холланд прокомментировал сценарий нового «Человека-паука»

Том Холланд рассказал во время нового интервью, что недавно прочитал черновик сценария четвертой части «Человека-паука». По словам актера, «он требует доработки, но сценаристы отлично справляются».
В сентябре Variety подтвердил, что режиссер Дестин Дэниел Креттон ведет переговоры о съемке сиквела, переняв франшизу у режиссера трилогии Джона Уоттса.
«Одна из вещей заключается в том, что в Marvel ваш фильм — это маленькая шестеренка в большой машине, — высказался Холланд о разработке «Человека-паука 4». — Эта машина должна продолжать работать. Вы должны убедиться, что можете вписаться в этот график в нужное время, чтобы принести пользу общему делу. Это одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся. Время, за которое нам нужно успеть это сделать, — трудная задача, но определенно достижимая людьми, которые работают над проектом сейчас».
«Сценарий требует доработки, но команда проделала отличную работу. Я прочитал его три недели назад, и он действительно зажег во мне огонь. Мы с Зендаей сели и прочитали его вместе, и время от времени мы прыгали по гостиной, как будто это настоящий фильм, достойный уважения фанатов».
Напомним, актер сыграл главную роль в трех фильмах о Человеке-пауке: «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). Также он перевоплотился в супергероя в лентах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
Ранее Том Холланд рассказал, чего ожидать от «Человека-паука 4».