Горбатов вернулся к образу Шаляпина в новом сериале: эксклюзивные фото

Александр Горбатов, сыгравший русского оперного певца Федора Шаляпина в биографическом сериале «Шаляпин», вернется к этому образу в исторической драме «Столыпин». На этот раз роль у Горбатова небольшая: он появится лишь в одном, но ярком эпизоде. На эксклюзивных фото, предоставленных Кино Mail пресс-службой телеканала «Россия», можно увидеть актера в образе Федора Шаляпина в ресторане с одним из его французских бульдогов.