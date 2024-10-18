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Горбатов вернулся к образу Шаляпина в новом сериале: эксклюзивные фото

Актер сыграет легендарного оперного певца в исторической драме «Столыпин»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Александр Горбатов в сериале «Столыпин»
Александр Горбатов в сериале «Столыпин»

Александр Горбатов, сыгравший русского оперного певца Федора Шаляпина в биографическом сериале «Шаляпин», вернется к этому образу в исторической драме «Столыпин». На этот раз роль у Горбатова небольшая: он появится лишь в одном, но ярком эпизоде. На эксклюзивных фото, предоставленных Кино Mail пресс-службой телеканала «Россия», можно увидеть актера в образе Федора Шаляпина в ресторане с одним из его французских бульдогов.

Напомним, сериал «Столыпин» рассказывает о том, как группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства министра внутренних дел Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина, в то время как он вводит реформы, изменившие страну. События разворачиваются в период с 1906 по 1911 годы — на это время пришелся не только период активной политической деятельности Столыпина, но и расцвет творчества Федора Шаляпина.

Александр Горбатов в сериале «Столыпин»
Александр Горбатов в сериале «Столыпин»

Роль Петра Столыпина в сериале исполняет Александр Устюгов. Молодых революционеров играют Юрий Насонов и Стася Милославская. Любопытно, что Александр Яценко играет в «Столыпине» офицера Корпуса корабельных инженеров Льва Мациевича, а в сериале «Шаляпин» артист воплотил образ близкого друга певца, художника Константина Коровина.

Режиссером проекта выступает Алексей Андрианов. В числе создателей — сценарист Тимур Эзугбая, продюсеры Екатерина Жукова, Мария Ушакова и Антон Златопольский, ранее работавшие над «Шаляпиным».

Премьера сериала «Столыпин» состоится осенью 2024 года на медиаплатформе «Смотрим». Также картина выйдет в эфире телеканала «Россия».