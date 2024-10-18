Наталья Андрейченко высказалась о женственности

Наталья Андрейченко, сидя в гримерке, порассуждала о стиле. Актриса уверена, что в последнее время стало слишком много одежды унисекс. Звезда картины «Мэри Поппинс, до свидания!» считает, что женщинам стоит сохранять свою индивидуальность и чаще носить платья и туфли.
«Когда женщина одета как женщина, я все время говорю: “Господи, спасибо! Значит, женщины существуют”. Вы понимаете, меня настолько этот унисекс заманал просто», — пожаловалась артистка.
Она призналась, что сама большую часть жизни проходила в военных мужских ботинках, однако, подчеркивает Андрейченко, всегда с шифоновыми платьями. По словам актрисы, этому ее научил Владимир Пресняков, когда ей было 35 лет.
«А сейчас, когда видишь женщину в платьице, да еще с такой фигуркой, — это такое наслаждение. Да с любой фигуркой! Она же женщина», — отметила артистка.
Андрейченко призывает «вернуться к истокам» и сохранять свою женственность. Она добавила, что сама изменила стиль и стала чаще носить туфли и юбки. Звезда советского кино заключила, что делает это осознанно.