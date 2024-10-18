Никита Кологривый отметил 30-летие на съемках

Никита Кологривый обратился к поклонникам в день своего рождения — 16 октября актеру исполнилось 30 лет. Звезда сериала «Комбинация» признался, что отмечает праздник на съемочной площадке.
«Дорогие друзья, спасибо всем большое за поздравления! Я нахожусь, как всегда, в свой праздник на работе. Поэтому извините, если мало появляюсь, но занимаюсь любимым делом в свой день рождения. Поэтому всем спасибо, всем хорошего вечера», — произносит Кологривый в своем видеоролике.
Он также показал членов съемочной группы и попросил их передать привет его поклонникам и подписчикам.
Напомним, Никита Кологривый — известный российский актер. Популярность пришла к нему после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он также снимался в таких проектах, как «Оффлайн», «Два холма», «По щучьему велению» и других.
Ранее Владимир Карпук, коллега Никиты Кологривого по сериалу «Макс и Гусь» и комедии «Кореша», высказался о работе с ним.