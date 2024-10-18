Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кологривый отметил 30-летие на съемках

Актер обратился к поклонникам и раскрыл, как проводит свой день рождения
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Никита Кологривый
Никита КологривыйИсточник: PersonaStars

Никита Кологривый обратился к поклонникам в день своего рождения — 16 октября актеру исполнилось 30 лет. Звезда сериала «Комбинация» признался, что отмечает праздник на съемочной площадке.

«Дорогие друзья, спасибо всем большое за поздравления! Я нахожусь, как всегда, в свой праздник на работе. Поэтому извините, если мало появляюсь, но занимаюсь любимым делом в свой день рождения. Поэтому всем спасибо, всем хорошего вечера», — произносит Кологривый в своем видеоролике.

Он также показал членов съемочной группы и попросил их передать привет его поклонникам и подписчикам.

Напомним, Никита Кологривый — известный российский актер. Популярность пришла к нему после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он также снимался в таких проектах, как «Оффлайн», «Два холма», «По щучьему велению» и других.

Ранее Владимир Карпук, коллега Никиты Кологривого по сериалу «Макс и Гусь» и комедии «Кореша», высказался о работе с ним.