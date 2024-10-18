Никита Кологривый отметил 30-летие на съемках

«Дорогие друзья, спасибо всем большое за поздравления! Я нахожусь, как всегда, в свой праздник на работе. Поэтому извините, если мало появляюсь, но занимаюсь любимым делом в свой день рождения. Поэтому всем спасибо, всем хорошего вечера», — произносит Кологривый в своем видеоролике.