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Звезда сериала «Слово пацана» купил квартиру в Москве

Рузиль Минекаев вместе с женой и сыном переехал в новое жилье
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Рузиль Минекаев с женой
Рузиль Минекаев с женой

Азиза Минекаева, жена Рузиля Минекаева, сообщила поклонникам радостную новость — их семья переехала в собственную новую квартиру в Москве. Актриса поделилась в личном блоге кадром с их сыном Рэмилем и большой связкой ключей на фоне панорамных окон.

Малыш радостно улыбался, глядя на ключи. «Переехали! Нет сил, чтобы описать все. Просто — рады!» — написала жена звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее актер признавался, что мечтал о собственном жилье в столице с тех пор, как переехал сюда из Казани. По словам Минекаева, в первое время ему было сложно с семьей жить в Москве из-за высоких цен на аренду.

Напомним, Азиза и Рузиль Минекаевы познакомились и начали встречаться во время учебы в театральном училище. Позже пара сыграла свадьбу. В этом браке у них родился сын Рэмиль.

Минекаев стал популярен благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Супруга признавалась, что после этого столкнулась с хейтом от многочисленных поклонниц мужа-актера.