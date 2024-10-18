Нонна Гришаева рассказала о последствиях пластического грима

Нонна Гришаева недавно презентовала фильм «Про мою маму и про меня», в котором она сыграла взрослую дочку, молодую маму и пожилую маму. Для последней их этих ролей ей нужно было наносить специальный пластический грим. Каждый раз эта процедура длилась примерно три часа.
Артистка призналась, что нанесение силикона и других эластичных материалов на лицо повлияли на состояние ее кожи. По словам Гришаевой, в тот момент ее лицо покрывалось морщинами.
«Это было ужасно: я страдала! Кожа растягивается-стягивается, лицо превращается в морщинистую историю, которая застывает. Потом это все нужно какой-то маслянистой жидкостью потихонечку снять, отодрать. Спасли, конечно, маски, маски, маски. Я лежала в них и восстанавливалась», — цитирует актрису «СтарХит».
Гришаева призналась, что восстанавливала кожу не только с помощью косметических процедур, но и благодаря специальным упражнениям. Она также раскрыла, как поддерживает себя в форме.
«Я занимаюсь по методике Стрельниковой, хожу на йогу. Конечно, слежу за питанием — не надо смешивать картошку с мясом, есть макароны и белый хлеб», — заявила звезда.
«Про мою маму и про меня» — трагикомедия о взаимоотношениях матери и дочери, действие которой разворачивается в СССР в 70-е годы. В центре сюжета — школьница Лена (Екатерина Гонтаренко), которая талантливо пишет. В своих сочинениях она всегда очень живо, точно и интересно подмечает вещи из окружающего ее мира, делится личными переживаниями, мечтами и надеждами.
Пока девочка переживает переходный возраст, у ее мамы (Нонна Гришаева), работающей в документальном кино, начинается кризис среднего возраста.