Нонна Гришаева рассказала о последствиях пластического грима

«Про мою маму и про меня» — трагикомедия о взаимоотношениях матери и дочери, действие которой разворачивается в СССР в 70-е годы. В центре сюжета — школьница Лена (Екатерина Гонтаренко), которая талантливо пишет. В своих сочинениях она всегда очень живо, точно и интересно подмечает вещи из окружающего ее мира, делится личными переживаниями, мечтами и надеждами.