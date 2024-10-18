«Анора» стала фаворитом гонки за «Оскар»

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера про нью-йоркскую стриптизершу и сына русского олигарха стал фаворитом гонки за премию «Оскар». Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».