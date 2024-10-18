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«Анора» стала фаворитом гонки за «Оскар»

Картине предсказали высокие шансы на получение «Оскара» за лучший фильм
Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера про нью-йоркскую стриптизершу и сына русского олигарха стал фаворитом гонки за премию «Оскар». Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».

На портале Gold Derby картина занимает первое место на протяжении уже нескольких недель и демонстрирует самый высокий коэффициент на победу.

Группа по прогнозированию оскаровских лауреатов The Gatecrashers и издание Variety также называют «Анору» потенциальным победителем.

Номинантов на 97-ю премию «Оскар» объявят 17 января, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, ранее появлявшаяся в пятой части «Крика». В фильме также снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее стало известно, что Марк Эйдельштейн проходил прослушивание в фильм «Анора» голым.