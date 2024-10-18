Россияне назвали самые узнаваемые песни из кино

Многие не могут назвать любимого кинокомпозитора (38%), однако произведения Ханса Циммера («Дюна», «Гладиатор») россияне отметили как одни из самых понравившихся (13%). Также россияне помнят произведения Джона Уильямса (11%), написавшего музыку к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам», и Джеймса Хорнера (9%), треки которого звучат в «Титанике» и «Аватаре».