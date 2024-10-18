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Звезда фильма «Щит и меч» назвала главный секс-символ СССР

Актриса Валентина Титова назвала актера Олега Стриженова эталоном мужской привлекательности
Олег Стриженов
Олег СтриженовИсточник: PersonaStars

Советская актриса, звезда фильмов «Щит и меч» и «Метель» Валентина Титова назвала главный, на ее взгляд, секс-символ СССР. 82-летнюю звезду экрана цитирует NEWS.ru.

По мнению Титовой, это актер Олег Стриженов, которому в августе исполнилось 95 лет — именно его она считает эталоном мужской привлекательности.

«Олег Стриженов, а если бы меня спросили в мировом масштабе, то я бы назвала фамилию Рерих (художник Святослав Рерих). Я просто не знаю мужчин краше, лучше вот этих представителей», — сказала она.

Актриса также призвала молодое поколение рожать «красивых, умных и талантливых».

Ранее Мишустин поздравил Олега Стриженова с 95-летием.