Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эммануил Виторган признался, что не знает размера своей пенсии

Актер заявил, что его финансами занимается супруга
Эммануил Виторган
Эммануил ВиторганИсточник: Starface

Народный артист России Эммануил Виторган признался, что не знает размера своей пенсии. Его цитирует News.ru.

«Я не могу вам назвать ее. Нет, я доволен, она нормальная абсолютно», — сказал он.

По словам 84-летнего Виторгана, всеми его финансами занимается супруга.

«Я ничего кроме своей профессии не знаю», — констатировал актер.

Эммануил Виторган стал известен после главной роли в сериале «И это все о нем», славу ему также принесли роли в фильмах «Чародеи», «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи» и других.

Накануне Виторган поделился мнением о ремейках советских фильмов. По словам народного артиста, таких фильмов можно снимать и больше, однако стоит следить за улучшением их качества.