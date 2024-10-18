Состояние Василия Ливанова резко ухудшилось

Отмечается, что до этого давление у актера упало до критических отметок, Ливанов жаловался на плохое самочувствие, головокружение и тошноту. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста, пишет канал, но от госпитализации он отказался, несмотря на высокий риск повторного инсульта.