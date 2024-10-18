Носившего волчьи уши Михаила Боярского не смогли спросить о квадроберах

По сюжету, в лесную деревню заявляется разбойник Волк, который похищает козлят у Козы (Людмила Гурченко) и требует за них выкуп. Все актеры в фильме одеты в костюмы зверей, сейчас действительно напоминающие наряды квадроберов — представителей детской субкультуры, копирующих повадки и внешность животных.