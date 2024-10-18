Михаил Тройник пошутил, что стал «русским Акваменом» на съемках фильма

По сюжету, прораб Иван Плотников (Тройник) страдает из-за мягкого характера и излишней терпеливости. Старый друг (Федор Лавров) увольняет его, а жена (Юлия Александрова) выгоняет из дома. Когда Иван попадает на Чемпионат России по банному мастерству, то понимает, что его безграничное терпение может и озолотить его, и вернуть уважение и любовь окружающих.