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Михаил Тройник пошутил, что стал «русским Акваменом» на съемках фильма

Актер рассказал, что большую часть съемок комедии «В баню!» находился в воде
Кадр из фильма «В баню!»
Кадр из фильма «В баню!»

Актер Михаил ТройникПапаша в бегах», «Библиотекарь», «Вызов») рассказал о съемках нового фильма Данила Иванова «В баню!», сообщила «Газете.Ru» кинопрокатная компания «Про:взгляд».

Съемочная группа много времени провела в различных банных комплексах.

«Я никогда в своей жизни не сталкивался с таким количеством воды. Мы перепробовали все виды бань и находились в воде большую часть съемок. На съемках все шутливо называли меня “русским Акваменом” или “русским Джейсоном Момоа” — это подбадривало», — вспоминает он.

По сюжету, прораб Иван Плотников (Тройник) страдает из-за мягкого характера и излишней терпеливости. Старый друг (Федор Лавров) увольняет его, а жена (Юлия Александрова) выгоняет из дома. Когда Иван попадает на Чемпионат России по банному мастерству, то понимает, что его безграничное терпение может и озолотить его, и вернуть уважение и любовь окружающих.

«Мой персонаж невероятно трогательный и добрый. Он как русский медведь — сильный и мужественный, но в то же время ранимый и наивный, будто герой сказки. Нельзя не сопереживать ему», — делится Тройник.

Актер называет новый проект добрым кино про семейные ценности и теплые, дружеские отношения, а также про важную для российской культуры баню.

Ранее Михаил Тройник дебютировал в качестве режиссера.