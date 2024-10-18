Продюсер объяснил, почему российские звезды не могут преуспеть в Голливуде

«А бывают случаи, когда актера и вовсе могут исключить из проекта и отстранить от съемок из-за недостаточного знания языка. Для успешного карьерного роста в Голливуде необходимо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет и культурные тенденции», — сказал продюсер, который последние несколько лет живет в США.