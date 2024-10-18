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Продюсер объяснил, почему российские звезды не могут преуспеть в Голливуде

По мнению эксперта, им не хватает английского языка
Голливуд
ГолливудИсточник: Legion-Media.ru

Кинопродюсер Артур Аствацатрян («Отрыв») объяснил, почему в Голливуде не могут преуспеть многие российские звезды. Его цитирует «Вечерняя Москва».

Прежде всего, считает он, российским актерам не хватает английского языка, а это мешает активному взаимодействию с западной аудиторией.

«А бывают случаи, когда актера и вовсе могут исключить из проекта и отстранить от съемок из-за недостаточного знания языка. Для успешного карьерного роста в Голливуде необходимо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет и культурные тенденции», — сказал продюсер, который последние несколько лет живет в США.

По словам Аствацатряна, актерам, особенно возрастным, трудно начинать все с нуля, несмотря на свою фильмографию, количество ролей в театре и потерю узнавания на улицах.

«Для того чтобы стать действительно популярным и обрести любовь местной публики, зачастую необходимо быть частью данной культуры с самого начала. Рождение и воспитание в США дает артисту преимущество в понимании потребностей и предпочтений аудитории, что помогает преуспеть в Голливуде», — сказал продюсер.

Он призвал актеров перед переездом в Голливуд трезво взвесить все риски и определиться со своими реальными возможностями в условиях голливудской конкуренции.

Ранее знаменитый российский режиссер оценил российский прокат без голливудских фильмов.